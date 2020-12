Bolsonaro diz que não precisa ter pressa pela vacina

O Antagonista Bolsonaro afirma, pela segunda vez, que pandemia está no fim

O presidente Jair Bolsonaro disse que a pandemia de Covid-19 está chegando ao fim e não há motivo para o que chamou de “pressa” na compra e distribuição de uma vacina contra a doença.

A declaração foi dada em uma conversa gravada com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), seu filho, publicada neste sábado no canal do parlamentar na internet.

“A pandemia está chegando ao fim. Estamos com uma pequena ascensão agora, o que chama de um pequeno repique, pode acontecer. Mas pressa para a vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Vai inocular algo em você e seu sistema imunológico vai agir de forma imprevista. Você não pode sem que tenha certificação da Anvisa você bote a vacina no mercado”, disse Bolsonaro.

Na noite de sexta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 185 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Segundo balanço do consórcio de imprensa, foram 811 óbitos em 24 horas, totalizando 185.687 vidas perdidas para a doença. O número de casos ultrapassa 7 milhões, com uma média móvel de 748, a maior desde 21 de setembro.