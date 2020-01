Bolsonaro diz que imprensa “tem medo da verdade”, “deturpa” e “mente”

arrow-options Presidência da República Jornalista escreveu livro sobre os bastidores do primeiro ano de governo de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira (16) que a imprensa “tem medo da verdade”, “deturpa” e “mente”. As declarações foram dadas durante o anuncio de novas medidas para a Operação Acolhida, destinada a receber cidadãos venezuelanos que fogem da crise no país, no Palácio do Planalto. As informações são do portal G1.

“A nossa imprensa tem medo da verdade, deturpa o tempo todo. Quando não conseguem deturpar, mentem descaradamente”, disse. O presidente também comentou sobre o livro “Tormenta: O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos”, que trata do primeiro ano de governo e foi escrito pela brasileira Thaís Oyama.

“E esse livro dessa japonesa, que eu nem sei o que faz no Brasil, que faz agora contra o governo. São aqueles que o tempo todo trabalham contra a democracia, contra a liberdade”, declarou.

Ainda no evento desta quinta-feira, Bolsonaro pediu para que repórteres e cinegrafistas que cobrem a Presidência “tomem vergonha na cara”.

“Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes. Comecem a produzir verdades porque só a verdade pode nos libertar. Essa imprensa, não tomarei nenhuma medida para censurá-los, mas tomem vergonha na cara! Deixem nosso governo em paz para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo.”

Bolsonaro também afirmou que a imprensa “precisa começar a vender a verdade”. “Essa é a obrigação de vocês, não é nenhum favor, não. Nós temos como mudar o destino do Brasil”, concluiu.