Bolsonaro diz que imprensa frauda números da Amazônia: “Não é esse trauma todo”

.

A conclusão das obras do prédio da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa, o retorno do plantão 24 horas e o aumento do efetivo na região tanto de policiais civis quanto de militares foram as principais demandas dos participantes da audiência pública virtual promovida pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (Ales) nesta quinta-feira (16). Entre os problemas de violência elencados estiveram roubos e furtos de veículos e contra o patrimônio e tráfico de drogas.

O presidente do colegiado Delegado, Danilo Bahiense (PSL), destacou que a delegacia atende aos municípios de Santa Maria de Jetibá, São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Itarana e Itaguaçu, além de Santa Teresa, onde fica sediada. No momento, o atendimento está sendo realizado num prédio ao lado da delegacia e a ausência do plantão acaba levando policiais e vítimas da violência para o registro de ocorrências até a 13ª Delegacia Regional de Aracruz.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Teresa, Hugo Dettmann, os comerciantes se propuseram a ajudar com mobiliário para ajudar a acelerar a reabertura da delegacia e também a adquirir câmeras de videomonitoramento como forma de suprir a falta de efetivo policial.

Já o vereador por Santa Teresa Gregório Rocha (PSL) pediu apoio da Comissão para o município implantar um conselho de segurança, solicitou reforço no patrulhamento rural e a instalação Escola Cívico-Militar na cidade. O prefeito Gilson Amaro (DEM) falou que chegou a visitar uma dessas escolas no Rio Grande do Sul, mas que no momento não era possível implantar uma. Ele ainda pediu uma reunião com o colegiado de Segurança para discutir questões relacionadas a crimes ambientais.

De acordo com o delegado Leandro Barbosa Morais, responsável pela 12ª desde novembro do ano passado, não existem índices de criminalidade alarmantes na região, apesar de alguns roubos e furtos patrimoniais nas propriedades rurais ainda incomodarem. “Talvez no próximo mês vamos inaugurar a sede, o que vai permitir melhorar o atendimento à população de Santa Teresa e São Roque”, explicou.

Paulo Rogério Souza da Silva, delegado e superintendente de Polícia Regional Serrana, informou que a falta de efetivo causava sobrecarga na equipe e que existia previsão do plantão em Santa Teresa. Além disso, que várias delegacias da região precisavam de melhorias e a construção de uma unidade própria em São Roque do Canaã.

PMES

Um dos representantes da Polícia Militar (PMES) na audiência foi o coronel Marcelo Muniz, do Comando de Polícia Ostensiva Serrano (CPO Serrano). Ele falou que eram necessárias mudanças na legislação penal para ajudar as forças de segurança no enfrentamento à criminalidade. Também cobrou a disponibilização de guincho e pátios para ajudar no combate ao roubo e furto de veículos. “Parece que é proibido falar disso no Espírito Santo. (…) Estamos há seis anos e meio sem guincho e pátio para simples apreensão de veículos fruto de roubos”, desabafou.

Já o major Márcio Cunha Cabral, da 8ª Companhia Independente, apresentou as ações da PMES na região. Dentre os destaques apontou a recriação da força tática, a operação colheita, as visitas tranquilizadoras e o uso de cachorro para auxílio no combate ao tráfico de drogas. Segundo o mesmo no primeiro semestre foram recuperados 29 veículos, apreendidas 41 armas e cumpridos 65 mandos de prisão e busca e apreensão de adolescentes.

Quem também participou da reunião foi o promotor de Justiça de Santa Leopoldina Jefferson Valente. Para ele o processo de fechamento de comarcas do Judiciário na região iria prejudicar o atendimento à população. “Vai ser um enorme atraso para a segurança pública. Falar em Estado Presente e não ter juiz na comarca é um ‘Estado Ausente’. Vamos caminhar para trás em tudo aquilo que conquistamos”, afirmou.

Ao final dos trabalhos Bahiense ponderou que os problemas se repetiam nas audiências da Comissão de Segurança. Ele prometeu ajudar nas demandas apresentadas. “Desta reunião vão sair várias indicações e quem sabe até projetos de lei para serem apresentados na Assembleia Legislativa”, concluiu.

Além dos citados, também participaram do encontro o suboficial da reserva da Aeronáutica Olavo Moreira de Barros, o advogado Waldir Loureiro, o assessor do vereador Professor Giovane (Patriota) Eduardo Santos, o major do Corpo de Bombeiros Lucas Sossai e o assessor parlamentar de Bahiense e delegado aposentado André Luiz Cunha Pereira.