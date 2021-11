Bolsonaro diz que formação no Exército foi mais difícil do que Presidência

Antonio Cruz/Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (27) que sua formação militar foi mais difícil do que tem sido a Presidência da República. O comentário foi feito em discurso durante a cerimônia de formatura de novos aspirantes a oficiais do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro.

Bolsonaro fez um discurso de improviso à tropa e evitou falar de política. Durante a fala, o presidente relembrou os quatro anos necessários para a conclusão do curso e comparou a jornada à da Presidência. “Eu até hoje guardo os ensinamentos que aqui aprendi. Nos momentos difíceis à frente da Presidência da República, eu vejo o que passei por aqui e me conformo dizendo: aqui foi mais difícil”, declarou.

Em um discurso que levantou a bandeira “Deus, Pátria e Família”, Bolsonaro disse que é responsabilidade do Exército defender a democracia e a liberdade e, sem explicar o motivo, falou sobre “o erro dos outros”. “Lembramos sempre do que acontece em outros países vizinhos, o que acontece pelo mundo e como está o Brasil neste contexto. Vamos aprender, infelizmente, com o erro dos outros, vamos fazer a nossa parte. Porque a vocês, jovens aspirantes, agora integrando de fato o nosso Exército brasileiro, passa uma enorme responsabilidade: maior do que defender a vida do cidadão é defender a nossa democracia e a nossa liberdade”.

O presidente ainda elogiou a formação que teve no Exército. “Esta formação marca a vida de todos nós. Essa formação nos fará vencer obstáculos. Lembrem-se de uma coisa: o que for possível nós faremos, o que não for, entregaremos nas mãos de Deus; Ele no dia a dia nos dá exemplos de superação”, disse.