Bolsonaro diz que Forças Armadas são ‘poder moderador’ e lhe dão ‘apoio total’

Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro classificou nesta quinta-feira as Forças Armadas como um “poder moderador” e disse que elas dão “apoio total às decisões do presidente”. A declaração ocorreu dois dias após a realização de um desfile militar na Esplanada dos Ministérios, marcado para o mesmo dia em que foi votada a proposta do voto impresso.

— Nas mãos das Forças Armadas, o Poder Moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação — discursou Bolsonaro, durante cerimônia de cumprimentos a oficiais-generais promovidos.

Bolsonaro disse que ele e os militares sabem “o que é bom e o que é justo para o nosso povo”:

— Obrigada por existirem, obrigado pela tradição e pelo compromisso de dar a vida pela pátria se preciso for, quer sejam ameaças externas ou internas. Nós sabemos o que é bom e o que é justo para o nosso povo.





STF negou ‘poder moderador’

No ano passado, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), condedeu uma liminar declarando que as Forças Armadas não exercem poder moderador em eventual conflito entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. A decisão foi tomada em uma ação em que o PDT pediu para a Corte esclarecer as atribuições dos militares, de acordo com a Constituição Federal.

Na decisão, Fux afirma que as Forças Armadas têm atuação na “defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem”, sem qualquer poder moderador entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Ainda de acordo com o ministro, a chefia das Forças Armadas, que cabe ao Executivo, é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para intromissões no independente funcionamento dos outros Poderes.