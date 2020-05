Bolsonaro diz que “fome e miséria” aguardam quem apoia isolamento total

Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã deste sábado (16) para publicar um vídeo do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, falando sobre a importância de resguardar a economia durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Junto à imagem, o presidente afirmou: “O desemprego, a fome, e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total”.

A mensagem tem tom semelhante ao que é dito por Onyx no vídeo em que ele defende as medidas tomadas por Jair Bolsonaro no controle do coronavírus no Brasil. No pronunciamento, o ministro afirma que “o desemprego, a fome e a miséria matam historicamente na América Latina mais do que a epidemia”.

Nas imagens, Onyx usa uma passagem bíblica para dizer que “Deus não nos deu espírito de covardia” e convida governadores, prefeitos e setores de imprensa para ter “honestidade intelectual”. A publicação alcançou milhares de compartilhamentos e respostas diversas na rede social.