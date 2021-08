Bolsonaro diz que fará pedido de impeachment de Barroso nos próximos dias

O Antagonista Presidente Jair Bolsonaro









O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta sexta-feira que irá ingressar com um novo pedido de impeachment contra um ministro do Supremo nos próximos dias . Dessa vez, o alvo do documento será o ministro Luis Roberto Barroso.

Nesta sexta, o presidente já apresentou ao Senado o pedido contra Alexandre de Moraes . Inicialmente, era previsto que Bolsonaro pedisse o impeachment dos dois ministros, mas o presidente e a equipe que o auxiliou na formulação dos pedidos optou por fazer dois documentos separados.

“Vamos por partes. Não precisa fazer um pedido atrás do outro. Não é fácil fazer um pedido, tem que ter muito equilíbrio, tem que buscar materialidade, estudar bastante, não pode apresentar por apresentar. Então priorizamos esse pedido do senhor Alexandre de Moraes e nos próximos dias ultimaremos o segundo pedido “, disse Bolsonaro ao ser questionado sobre o ministro Barroso.





O presidente conversou com jornalistas em Eldorado, onde foi visitar sua família e visitou cidades do Vale do Ribeira. Bolsonaro já estava na cidade quando o pedido de impeachment foi entregue no Senado.

Durante a entrevista, Bolsonaro criticou novamente os ministros do Supremo, mas repetiu que não deseja uma ruptura no país . O presidente afirmou que o país precisa de calma e harmonia entre os poderes.

“Sei das consequências internas, externas, de uma ruptura. Não quero isso, não provoco e não desejo. Essa série de medidas que passa pelo Supremo, por uma pessoa apenas, sr. Alexandre de Moraes, tem trazido inquietação para todos nós”, afirmou.

O presidente deverá voltar amanhã para Brasília. Nesta sexta-feira, ele confirmou que participará das manifestações que estão sendo organizadas em apoio a ele no próximo dia 7 de Setembro.