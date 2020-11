Bolsonaro diz que “efeito colateral” da CoronaVac pode ter causado suicídio

Neste domingo (15) acontece o primeiro turno das eleições municipais, e os locais de votação abrirão uma hora mais cedo, funcionando das 7 às 17 horas. O horário das 7 às 10 horas será preferencial para as pessoas com mais de 60 anos. O uso da máscara será obrigatório para todos os eleitores e não será permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer outra atividade em que seja necessária a retirada da máscara.

Mais do que nunca, é importante que o eleitor se organize para que fique no local apenas o tempo suficiente para votar. Antes de sair de casa, ele deve conferir o local e a seção de votação, pois pode ter havido mudança. Levar a “cola” com os números dos candidatos e uma caneta – para evitar contato com objetos utilizados por outras pessoas – também facilitarão a vida do eleitor.

Se possível, o cidadão não deve levar crianças e acompanhantes, pois quanto menos pessoas, menor o risco. E se o eleitor estiver com febre ou tiver tido Covid-19 nos 14 dias anteriores às eleições, ele não deve comparecer para evitar o contágio de outras pessoas.

No local de votação, os eleitores devem manter a distância mínima de um metro uns dos outros e devem evitar cumprimentos como abraços e apertos de mão. É importante também a higienização das mãos antes e depois de votar. De acordo com a Justiça Eleitoral, será disponibilizado álcool em gel 70% em todas as seções.

Ausência

O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição pode justificar sua ausência pela internet, por meio do aplicativo móvel e-Título. Assim, ele evita ir a um local de votação apenas para isso. É possível justificar a ausência em até 60 dias após cada turno, apresentando, se necessário, documentos que comprovem o motivo da falta, como atestado médico, por exemplo.