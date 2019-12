Bolsonaro diz que deixará vida pública caso decisões prejudiquem alguém

arrow-options Agência Brasil Presidente Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira (26), em sua conta do Twitter, que sairá da vida pública “imediatamente” caso alguém seja prejudicado por alguma decisão dele.

“Por 28 anos estive na Câmara. Agora coloco em prática o que vi e aprendi para o bem do nosso País. Caso, de concreto, você seja prejudicado por qualquer decisão minha, eu mesmo saio da vida pública imediatamente. Um abraço a todos!”, escreveu Bolsonaro .

O presidente também publicou um vídeo em que o general Augusto Heleno , chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) analisa o início do governo e defende Bolsonaro. “O primeiro ano do presidente, a gente comparando com o esporte, é um ano de aquecimento, onde vai conhecer as coisas. Ele imagina fazer muita coisa que a estrutura não vai permitir que faça. A burocracia vai impedir que faça. Ele tem que se adaptar a todas as conjunturas que o obrigam a se limitar àquelas regras do jogo. Este primeiro ano é de adaptação”, afirmou.

