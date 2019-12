Bolsonaro diz que Cota de Tela será extinta quando produzirem “bons filmes”

Ao longo desses últimos dez anos, algumas músicas como Baile de Favela e Lepo Lepo caíram na graça do povo brasileiro. Os criadores dessas músicas fizeram sucesso rapidamente, mas logo desapareceram da mídia se tornando mais um “cantor de um sucesso só”.

Leia também:

arrow-options iG Gente Montagem





Por isso, o IG Gente separou o nome de 10 cantores que foram um grande sucesso ao longo dessa década, mas que atualmente só fazer parte de uma lembrança próxima.

1 – João Lucas e Marcelo – Eu Quero Tchu, Eu quero Tcha – 2011

A dupla estourou em 2011 logo depois que Neymar fez a coreografia da música Eu quero Tchu, Eu quero Tcha para comemorar um gol ainda com a camiseta do Santos. Os dois também tem outras músicas, mas nada se compara ao sucesso que foi o hit de 2011. Até hoje algumas campanhas publicitárias costumam usar estrofes do hit.





2 – Gabriel Valim – Piradinha – 2012

A música explodiu em 2012 por causa da novela “Amor a Vida”. A música embalava as cenas da personagem de Tatá Werneck , mas depois disso caiu no esquecimento.





3 – Mc Federado & Os Leleks – Passinho do Volante – 2013

Em 2013, os amigos ficaram conhecidos pelo hit Passinho do Volante e até chegaram a ir no programa da Eliana ensinar a coreografia da música, mas assim como outros caiu no esquecimento e nunca mais fizeram o mesmo sucesso de antes.





Leia também:

4 – Psirico – Lepo Lepo – 2014

A música Lepo Lepo foi considerada a melhor do Carnaval de 2014 e realmente estava na boca dos brasileiros. Desde então, a banda tem tentado emplacar outras músicas, mas ainda vivem na sombra de Lepo Lepo .





5 – MC João – Baile de Favela – 2015

Em 2015, Baile de Favela foi uma das músicas mais ouvidas do ano com mais de 100 milhões de visualizações no Youtube . Mas, desde que o sucesso acabou, Mc João sumiu das paradas e não explodiu com nenhum outro lançamento.





6 – MC Bin Laden – Tá Tranquilo, Tá Favorável – 2015

O sucesso de Mc Bin Laden em 2015 foi tão grande que logo ganhou uma versão sertaneja conduzida pelo cantor Lucas Lucco . Além de chiclete, o hit virou um grande meme na época.





7 – Banda Vingadora – Metralhadora – 2016

Sucesso no Carnaval de 2016, todos os bloquinhos certamente colocaram a música em suas playlists. Mas não foi só hit em si que caiu na graça do povo, a coreografia e as roupas de militares também foram um sucesso naquele ano. Mas, esse foi o único trabalho da banda que viralizou.





8 – Jojo Toddynho – Que Tiro Foi Esse – 2017

Quando a música Que Tiro Foi Esse ficou entre as mais ouvidas do ano de 2017, os internautas usaram as redes sociais para fazer vídeos fingindo que estavam sendo baleados. Desde 2017, a cantora nunca mais emplacou nada, mas ainda cativa seus seguidores com vídeos motivacionais.





Leia também:

9 – Mc G15 – Deu Onda – 2017

Não existe uma pessoa que não tenha ouvido, nem que rapidamente, o hit Deu Onda durante o ano de 2017. A música embalou muitas festas pelo Brasil e até tentaram tirá-la do ar por “conteúdo inadequado” e por isso ganhou uma versão mais leve.





10 – Mc Loma e as Gêmeas Lacração – Envolvimento – 2018

Em clima de brincadeira, Mc Loma juntamente com as Gêmeas Lacração entrou nos Trend Topics dos streamings com a música Envolvimento em 2018. Diretamente do Pernambuco, o sucesso grudou na cabeça do público brasileiro. As artistas fizeram algumas parcerias logo depois, mas nada atingiu tamanho reconhecimento como Envolvimento .