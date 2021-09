Reprodução Bolsonaro diz que Barroso “não convence ninguém” na defesa das urnas eletrônicas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e mirou, novamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) – e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – Luis Roberto Barroso . Na sua fala, horas após publicar uma nota em que recua das declarações realizadas no ato antidemocrático, o mandatário afirma que o magistrado diz “palavras bonitas”, mas que “não convence ninguém”.

“Palavras bonitas, que sei que o ministro Barroso tem, dada a sua formação de jurista, diferente da minha, que tem palavrão de vez em quando, mas não convence ninguém”, questionou Bolsonaro em suas redes sociais.

O TSE anunciou, na última quinta-feira (09), que criará uma comissão para ampliar transparência do processo eleitoral. A medida também foi alvo de questionamentos por parte de Bolsonaro.





“Se anuncia que está anunciando novas medidas protetivas por ocasião das urnas é porque elas têm brecha. É porquê, Barroso, elas são penetráveis. Entendeu, Barroso? Ministro Barroso, entendeu? As urnas são penetráveis, as pessoas podem penetrar nelas”, afirmou o mandatário.