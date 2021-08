Bolsonaro discursa no Shot Fair Brasil; membros do governo estavam presentes

Reprodução/redes sociais Cerimônia de abertura aconteceu na quinta-feira (19)

Eduardo Bolsonaro e outros membros do governo compareceram ao evento Shot Fair Brasil, um festival de armas de fogo que acontece em Santa Catarina durante os dias 19, 20 e 21 de agosto. Durante a cerimônia de abertura na última quinta-feira (19), o atual presidente Jair Bolsonaro fez um discurso por telefone.

Em vídeo publicado no Instagram, Jorge Seif, Secretário de Aquicultura e Pesca, faz um compilado de registros feitos durante o evento. No vídeo, é possível ver o momento que o presidente se comunica por telefone com os participantes da feira.

“O Presidente Bolsonaro, por telefone, participou da abertura do evento, fortalecendo a mensagem do direito inalienável da liberdade, com a máxima ‘povo armado jamais será escravizado’!”, escreveu o secretário. Confira:

Além de Eduardo Bolsonaro, participaram da exposição: a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr; o secretário de Aquicultura e Pesca do governo federal, Jorge Seif Junior; o intitulado príncipe, Dom Bertrand; o prefeito de Joinville, Adriano Silva; o senador Jorginho Mello (PL/SC).