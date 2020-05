Bolsonaro deve fazer pronunciamento na TV pedindo fim de isolamento

Reprodução Bolsonaro disse que pretendia fazer pronunciamento neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro deve fazer um pronunciamento em rede nacional neste sábado (16) para defender novamente o fim do isolamento social imposto por cidades e estados brasileiros. As informação é do jornal O Estado de São Paulo.

Bolsonaro diz que “fome e miséria” aguardam quem apoia isolamento total

O presidente teria narrado o desejo de ir mais uma vez para a televisão durante videoconferência realizada na última quinta-feira (14) com empresários de dentro do planalto. Na conversa, ele teria falado em “transmitir confiança”. O pronunciamento, gravado, deverá ser revisado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ainda na manhã deste sábado (16), Bolsonaro usou as redes sociais para publicar um vídeo do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e afirmar que “fome e miséria” aguardam aqueles que defendem isolamento total no Brasil.