Bolsonaro desiste de nomear Ramos para Casa Civil; Antônio Barreto assume

Declarar o município de Guarapari como capital da biodiversidade marinha no estado é uma proposta do deputado Carlos Von (Avante) em seu Projeto de Lei (PL) 936/2019. A intenção do parlamentar com o projeto é de estimular as pesquisas sobre as espécies da fauna e flora marinhas presentes nos recifes e no litoral da região.

De acordo com a proposição, além do turismo, a cidade possui uma variedade de ecossistemas uma vez que a área se encontra em um ponto de transição biogeográfica, resultando na presença de um conjunto de espécies características de regiões tropicais e subtropicais, gerando uma fauna altamente diversificada.

“Nas ilhas de Guarapari, encontra-se a maior biodiversidade de algas e peixes recifais do país – reconhecido oficialmente em 1997, durante o XII Congresso Brasileiro de Ictiologia. O reconhecimento desta qualidade da cidade de Guarapari não poderia deixar de ser elevada ao status de lei”, defende Von.

Tramitação

A matéria foi lida em plenário e aguarda parecer das comissões de Justiça, Meio Ambiente, Turismo e Finanças.