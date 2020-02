Bolsonaro deseja boas-vindas aos brasileiros repatriados da China

arrow-options Reprodução/Facebook Deputada relembrou relação com o presidente e a primeira-dama: “são super agradáveis”

Mulher mais votada no Rio de Janeiro na última eleição municipal, a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) é um expoente feminino na política brasileira. Ela, inclusive, se vê como referência para quem sonha seguir esta carreira e mostrar que “lugar de mulher é onde ela quiser”. Em entrevista ao iG, a pastora fala da falta que sente do marido Anderson do Carmo, assassinado dentro da casa da família no dia 16 de junho de 2019, dos objetivos que ainda quer alcançar como parlamentar e do bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama.

“Conheci Bolsonaro depois que cheguei em Brasília. É um ser humano incrível, que tem do seu lado uma mulher de Deus, que mesmo depois de ter se tornado a primeira-dama continua sendo serva de Deus e fazendo obras sociais. Mais de uma vez, tive a honra de ser recebida junto com meu marido em sua casa, onde passamos momentos super agradáveis”, afirma Flordelis .

Segundo ela, Bolsonaro tem lutado para fazer e dar seu melhor, para todos que votaram nele e até os que não votaram. Entretanto, ela prefere não fazer maiores avaliações sobre o governo e diz que prefere esperar o final de 2020: “acho muito cedo, por tudo o que ele passou desde a facada. É um ser humano como qualquer um de nós, com certeza seu emocional foi afetado”.

Ministério Flordelis – “Na verdade, começou de um culto que minha mãe realizava na sala da casa dela. Como cresceu muito, alugamos uma loja e nos tornamos uma igreja. A história é longa, tive problemas que me fizeram parar de frequentar o culto, mas mesmo longe, sem poder ir à igreja , não deixava de cultuar.

Depois que todos os problemas foram resolvidos, um amigo alugou um galpão em um bairro chamado Rocha, no Rio de Janeiro, e montamos nossa própria igreja. Deu certo, cresceu, Deus abençoou, e assim surgiu o Ministério Flordelis – A Cidade do Fogo e um dos maiores congressos missionários chamado Congresso Internacional de Missões (CIM). Em 2019, fiz de tudo para realizar o evento, pois era uma coisa que meu marido amava demais”.

Atuação e planos na política – “Meus planos para minha carreira política são os mesmos de quando anunciei minha candidatura: ser voz para os menos favorecidos. Entretanto, acho que ainda é muito prematuro falar sobre as eleições deste ano.

Quanto a minha participação na política , apesar de estar passando por momentos de muito sofrimento, tenho ido trabalhar e dar o meu melhor para o povo do meu estado. Tenho contado bastante com a equipe técnica do meu partido e do meu gabinete. Os deputados, principalmente o líder André de Paula e o advogado Fabio Trad, têm me auxiliado, me explicado o que não sei, para que no próximo ano eu possa ajudar ainda melhor o meu pais.

Minha principal bandeira é o social. Luto também para que os direitos de todos sejam garantidos de forma igualitária, como o acesso a educação. Dessa forma, é possível mudar o panorama vigente do Brasil “.

Referência entre as mulheres – “Acredito que como mulher, por ter entrado para a política e ter sido a 5ª mais votada no meu estado, sou, sim, uma referência, mostrando que lugar da mulher é aonde ela quer.

Precisamos, para as próximas eleições, de mais mulheres na política. Já avançamos muito, mas há muito a ser conquistado. O número de mulheres cresceu na Câmara Federal , mas pode crescer ainda mais. Hoje temos pela primeira vez uma mulher como primeira Secretária na Câmara, a deputada Soraya Santos. No pacote Anticrime do ministro Moro, tivemos a deputada e advogada Margarethe na comissão especial. É possível a mulher participar e fazer um excelente trabalho na política”.

Aborto – “Eu sou contra, sou a favor da vida. Ouço quem é a favor falar que o corpo é da mulher e ela faz o que quiser, mas a vida do bebê não é dela. Concordo que o corpo é dela, mas que faça sexo com responsabilidade. Há muitos métodos nos dias atuais para evitar uma gravidez. Aborto é assassinato”.

Casamento homoafetivo – “Deus deu a cada um de nós o livre arbítrio e cada um faz da sua vida o que quiser. Sou contra distribuírem cartilhas incentivando, influenciando as nossas crianças e adolescentes, falando que ninguém nasce homem ou mulher. Isso nunca existiu. Quando nasce é menino ou menina. Tenho vários amigos homossexuais , já tive na minha equipe de trabalho. Só tem que haver respeito “.

Relação com outras religiões – “O respeito é necessário. É preciso aceitar que existem várias religiões e que todos são livres para crer e até para não crer. A intolerância religiosa tem que acabar. As tensões e os conflitos precisam ser abolidos, as pessoas não têm que se odiar por causa de suas crenças.

Deus deixou um ensinamento maravilhoso e que amo compartilhar: “Ama ao teu próximo como a ti mesmo”. Independente da escolha religiosa das pessoas, não as trate da forma que não gostaria de ser tratado. Se respeitem”.

Amor pelo Flamengo – “Não escondo de ninguém minha paixão. Me casei com um torcedor fanático e com eletambém me tornei fanática, lutando para estarmos juntos em todos os jogos. Temos histórias incríveis de loucuras que fizemos para irmos assistir o Flamengo .

Os dois títulos de 2019 tiveram uma importância muito grande na minha vida, pois trouxeram alegria ao meu coração de torcedora e porque estou vivendo um momento de muitas tristezas. Mataram meu marido, tiraram ele de mim. Com certeza, se ele estivesse aqui, teríamos participado de todas as festas. Torci pelo nosso Flamengo por mim e por ele, porque ele se mantém vivo dentro de mim”.