Bolsonaro defende voto impresso a apoiadores: “Vontade de vocês será cumprida”

Divulgação Jair Bolsonaro (sem partido) realizou motociata na manhã deste domingo (8) no DF

O presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo (8) de um passeio de moto em Brasília em homenagem ao Dia dos Pais. A manifestação reuniu apoiadores do presidente, que se concentraram em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes.

O ato em Brasília ocorreu após realização de motociata em Florianópolis ontem (7) e, assim como no dia anterior, o mandatário e grande parte dos apoiadores não utilizavam máscara de proteção contra a Covid-19.

O presidente Jair Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e seguiu em direção aos apoiadores que o aguardavam em frente à sede do Poder Executivo federal após o passeio. Ele cumprimentou motociclistas e posou para fotos sem respeitar os protocolos de segurança para a disseminação do novo coronavírus.

Reprodução / Facebook Presidente realizou motociata pelo segundo dia seguido

Apoiadores presentes no evento defendiam algumas pautas abordadas por Bolsonaro nas últimas semanas, como o voto impresso , e faziam críticas ao Judiciário. “Estarei pronto para fazer com que a vontade de vocês, a da maioria do povo brasileiro, seja cumprida”, disse o mandatário na rampa do Planalto.

Os argumentos apresentados por Bolsonaro em defesa do voto impresso são rebatidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . Segundo o TSE, as urnas eletrônicas não têm conexão com a internet, o que inviabiliza que hackers tenham êxito ao tentarem acessar o sistema. Além disso, sua segurança é garantida por ferramentas tecnológicas, equipamentos físicos e sistemas de auditagem abertos a qualquer cidadão.

O passeio de moto teve trechos transmitidos ao vivo nas redes sociais do presidente.

Por causa da manifestação, parte do Eixo Monumental permaneceu fechada para o trânsito de carros. Além de algumas das principais ruas da capital federal, o trajeto incluiu ainda vias das cidades de Taguatinga e Ceilândia. Ao final, os participantes do ato retornaram para Brasília. O percurso foi encerrado na Esplanada dos Ministérios.

O presidente anunciou a presença no evento em suas redes sociais e ao participar da motociata de ontem em Florianópolis (SC).

— Com informações de Agência Brasil