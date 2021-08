Bolsonaro culpa “fica em casa” e diz que trabalho do governo salvou a economia

Edu Andrade/ME Paulo Guedes e Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro alegou neste sábado que o Brasil é uma das cinco nações que menos sofreram efeitos econômicos por causa da pandemia de covid-19. A declaração acontece em meio a alta da inflação e piora nas projeções econômicas de 2022.

De acordo com ele, o desempenho econômico deve-se ao trabalho de seu governo. “Sabemos do sofrimento que o povo está passando, porque como consequência daquela política do ‘fique em casa’, ‘a economia a gente vê depois’, chegou a conta para pagar. Enfrentamos uma das maiores crises hidrológicas da história do Brasil, tivemos uma geada. Problemas nós temos, mas o Brasil é um dos cinco países que menos sofreram no tocante da economia, graças ao trabalho do nosso governo”, afirmou Bolsonaro, em discurso no 1º Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos em Goiânia (GO).

Ainda no encontro, o presidente alegou que se “o campo tivesse parado, as consequências seriam para o Brasil e para o mundo”, além disso, apontou que a crise hídrica que o País enfrenta irá afetar a agricultura.

“Esses problemas afetam nossa economia. Mas nada se compara ao que aconteceu no ano passado. Os problemas realmente foram quase trágicos, não foram catastróficos se não fosse a atuação do governo federal, juntamente com a Câmara e o Senado. Costumo dizer que não somos Três Poderes, somos dois. O Executivo e o Legislativo trabalham em harmonia, como vem trabalhando em harmonia”, concluiu.