Bolsonaro convoca ato em SP por voto impresso: “Não aceitarei intimidações”

Divulgação/Palácio do Planalto/Alan Santos Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira, 03, que pode participar de ato na Avenida Paulista, em São Paulo, em um “último recado” sobre proposta do voto impresso. A fala foi feita em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Na mesma ocasião, ele criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Se o povo desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, [faremos] uma concentração na [Avenida] Paulista, para darmos o último recado àqueles que ousam açoitar a democracia. Repito: o último recado, para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo e passem a entender que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não um pedacinho dentro do DF. Eu estarei lá”, disse o presidente. “Se o povo estiver comigo, nós vamos fazer que a vontade popular seja cumprida”.

E completou, criticando Barroso: “Senhor ministro Barroso, a própria Constituição diz que todo poder emana do povo. Eu li a Constituição, interpretei e respeito. Eu jogo dentro das quatro linhas da Constituição. O Barroso, tenho certeza, joga fora. Eu não vou deixar de cumprir o meu dever de presidente da República”.

A manifestação já havia sido sugerida por Bolsonaro no último domingo, 1º de agosto. A proposta do voto impresso corre o risco de fracassar na Câmara de Deputados antes mesmo de seguir para votação no plenário, na comissão especial que avaliar o caso. A decisão deve ser tomada na próxima quinta-feira, 05.

– Com informações do portal Metrópoles.