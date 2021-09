Bolsonaro convidou ministros a participarem de atos do dia 7, diz jornal

Divulgação/Planalto/Alan Santos/PR Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem convidado ministros de seu governo a participarem dos atos convocados por ele no dia 7 de Setembro, em defesa da atual gestão federal , de acordo com relatos de auxiliares palacianos à CNN Brasil .

Segundo as informações, Bolsonaro tem feito o convite nos últimos dias, mas destacou que a decisão de participar ou não cabe a cada um. À CNN , dois ministros confirmaram ter recebido o chamado do mandatário.

O presidente também tem enviado mensagens a congressistas e militares apoiadores das manifestações. Conforme o jornal, recentemente o chefe do Executivo teria replicado uma nota conjunta dos clubes militares em defesa do voto impresso, questionando a segurança das urnas eletrônicas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o sistema eletrônico de votação é seguro e não possui indícios de fraude.

As principais manifestações da próxima terça-feira (7) ocorrem em Brasília pela manhã e em São Paulo no período da tarde. Bolsonaro deve comparecer às duas e discursar na Avenida Paulista.

Além dos atos a favor do governo, manifestações contrárias ao presidente estão previstas para ocorrer no feriado de Independência do Brasil e estão confirmadas em ao menos 60 cidades pelo país.