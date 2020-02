Bolsonaro confirma viagem aos EUA para tentar trazer Tesla para o Brasil

Nesta sexta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai aos Estados Unidos para tentar atrair a atenção da Tesla , famosa fabricante de carros elétricos , para abrir uma fábrica no Brasil. A postagem, realizada em sua conta do Twitter, já recebeu mais de 30 mil curtidas.

No tuíte, Bolsonaro diz: “Em março estarei nos Estados Unidos . Em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil “. Junto com a declaração, o presidente anexou a manchete de uma matéria que aponta para possibilidade de abertura da fábrica.

Como noticiado pelo Olhar Digital na quinta-feira (20), o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro , participou de uma videoconferência envolvendo Marcos Pontes , ministro de Ciência e Tecnologia , e William Popp , ministro-conselheiro da embaixada dos EUA no Brasil, para discutir o assunto.

De acordo com a agenda oficial do ministro da Ciência e tecnologia , na semana passada ele se reuniu com Claiton Pacheco Galdino , diretor de Desenvolvimento Econômico de Criciúma , e com o deputado Daniel Freitas para criar um planejamento com o objetivo de contatar diretamente os representantes da Tesla para tratar da questão da chegada da empresa ao Brasil .

Resta saber se, mesmo com as altas cargas tributárias brasileiras, a empresa terá interesse em se instalar por aqui. Por conta dos impostos, pode ser que os carros elétricos da companhia de Elon Musk não tenham tanto apelo com o público.

Para se ter uma ideia, o veículo mais básico vendido por Musk , o Tesla Model 3 , é disponibilizado nos EUA por US$ 38.990. Esse valor, se convertido diretamente, sem contar as tributações, é de pouco mais de R$ 170 mil.

De qualquer forma, resta esperar para saber como as negociações seguirão. Se as discussões forem favoráveis, poderemos começar a sonhar com os produtos da marca que podem chegar por aqui.