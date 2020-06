Bolsonaro confirma mais três parcelas do auxílio, de R$ 500 a R$ 300

Divulgação Apenas beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a terceira parcela; Confira

Apenas os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a terceira parcela do auxílio emergencial do governo federal, repassada pela Caixa Econômica.

Nesta sexta-feira (26), receberão as pessoas com final 8 no NIS (Número de Identificação Social) do Bolsa Família.

Aproximadamente 1,9 milhão de pessoas devem receber o auxílio emergencial nesta sexta-feira.

O auxílio emergencial de R$ 600 (ou de R$ 1.200 para chefes de família que recebem cota dupla), poderá ser recebido nas agências da Caixa, nos canais de autoatendimento, nas unidades lotéricas, nos Correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil, utilizando o cartão antigo do Bolsa Família.

Nesta quinta-feira (25), o governo prometeu a divulgação do calendário da 3ª parcela do auxílio para os demais beneficiários, mas cancelou o evento. Havia expectativa, criada pelo governo, de que ele fosse liberado no dia 8 de junho.