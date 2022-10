Bolsonaro concentra agenda em estados aliados no Sul; Lula vai ao RJ

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil – 04/08/2022 Bolsonaro cumpre agenda no Sul

Nesta terça-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda na região Sul do Brasil a 20 dias do segundo turno das eleições 2022 . Desde as 10h30, o mandatário se encontra com prefeitos de municípios de Santa Catarina, em Balneário Camboriú.

Depois, a expectativa é que Bolsonaro fale com apoiadores no local. Na parte da tarde, a partir das 14h30, o chefe do Executivo vai se reunir com prefeitos e lideranças da Zona Sul, no mezanino do pavilhão da Fenadoce, em Pelotas (RS).

Nesta semana, o mandatário concentra as visitas e atos em igrejas e estados aliados. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro , que também vem participando da campanha à reeleição do presidente , vai focar nas regiões onde ele foi derrotado no primeiro turno e sofre mais resistência por parte da população: o Norte e Nordeste.

Nessa segunda (10), Michelle foi ao Pará, onde o governador reeleito já no primeiro turno, Helder Barbalho (MDB) , declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No estado, o petista alcançou 52,22% dos votos, enquanto Bolsonaro teve 40,27%.

Barbalho já participou, inclusive, de ato com Lula durante a campanha presidencial no primeiro turno, mesmo com Simone Tebet concorrendo ao Planalto pelo partido dele.

A primeira-dama também deve visitar o Nordeste, onde Bolsonaro perdeu em todas as unidades da federação com maior diferença de votos em relação a Lula.

Em busca de apoio na região, Bolsonaro também está usando o horário de propaganda eleitoral gratuita na televisão e rádio para fazer acenos à população nordestina .

O ex-presidente, por outro lado, participa do Ato Brasil da Esperança, no clube Heliópolis, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. No estado, Bolsonaro recebeu o apoio do governador reeleito, Cláudio Castro (PL) , e ficou à frente da corrida eleitoral.

No Rio, o presidente ficou com 51,09% dos votos e Lula , teve 40,68%.

No próximo dia 30 de outubro, Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições . Na primeira rodada, o petista obteve 57.259.504 votos (48,43%), ficando em primeiro lugar, seguido pelo atual presidente, que teve 51.072.345 votos (43,20%).

Fonte: IG Política