Bolsonaro chama ministro do TCU para compor o governo: “sou apaixonado por você”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um aceno informal para que o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, participe do seu governo agora que está preste a se aposentar. A vaga de Múcio deverá ser preenchida por Jorge Oliveira, que desempenha a função de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da república.

“Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você. Gosto muito de Vossa Excelência”, disse Bolsonaro relembrando histórias com o amigo de Câmara dos Deputados no período em que ambos foram deputados federais.

“Se a saudade lhe bater, venha para cá, estará entre nós, pode ter certeza, no nosso primeiro time, para do outro lado aqui, do Executivo, traçarmos e bem fazemos política para o futuro da nossa nação”, disse Bolsonaro durante a abertura do Fórum Nacional de Controle, produzido virtualmente pelo TCU.

A ministra Ana Arraes foi eleita, na última quarta-feira (2), para o cargo de presidente do TCU no período de 2021, atualmente desempenhado por Múcio. O presidente Jair Bolsonaro repercutiu dizendo que o ministro é como um vinho que fica “cada vez melhor”