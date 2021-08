Bolsonaro aumenta idas ao Nordeste em 26% de olho nas eleições de 2022

Reprodução Bolsonaro intensifica agenda no Nordeste de olho na reeleição em 2022

Sempre em ritmo de campanha, apesar dos ataques ao sistema eleitoral e as ameaças ao processo e à democracia, o presidente Jair Bolsonaro tem intensificado suas viagens ao Nordeste de olho em 2022. Do fim de 2020 até o início de agosto, Bolsonaro aumentou em 26,6% seus compromissos na região.

Segundo levantamento feito pelo site Metrópoles, o presidente já esteve em todos os estados nordestinos em 2021, tendo participado de mais de 19 eventos, já superando todos os compromissos de março ao final de 2020 – 15.

O estado nordestino mais visitado por Bolsonaro neste ano foi a Bahia, com cinco eventos; na sequência, aparecem Ceará, com três visitas; e Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, com dois eventos cada.

Em 2018, o Nordeste foi a única região do país em que Bolsonaro perdeu para Fernando Haddad (PT) no segundo turno, por 69% a 30% dos votos. De olho na reeleição, o hoje presidente sabe que precisa ao menos diminuir essa margem, e deverá ter um desafio adicional: Lula.

O ex-presidente petista tem grande simpatia no Nordeste e, segundo as mais recentes pesquisas eleitorais, venceria Bolsonaro no segundo turno do ano que vem. Sem partido, o capitão quer aumentar seu espaço no Nordeste e, para isso, aposta nas viagens frequentes. Até aqui, isso não é refletido em sua popularidade, mas a leitura é de que a reformulação do Bolsa Família pode impulsioná-lo, garantindo a vitória sobre Lula.

O programa social, inclusive, deve ser rebatizado como ‘ Auxílio Brasil ‘. A ideia é desassociar o Bolsa Família de Lula e do PT, aproveitando o sucesso do auxílio emergencial, que já é associado ao governo Bolsonaro, embora tenha surgido no Congresso.