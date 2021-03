Bolsonaro ataca mídia: “Falando mentiras sobre minha interferência na Petrobras”

Reprodução/ Jovem Pan O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e interprete de libras





Na live semanal desta quinta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar a imprensa e se eximiu das críticas à intervenção na Petrobras . Para o chefe do executivo, a instabilidade das ações da Petrobras (PETR4, PETR3) e do Ibovespa é uma manobra dos “especuladores” que queriam lucrar com as afirmações do presidente.

“Imprensa, para de mentir, não houve interferência, me acusaram de tudo… de intervencionista. Especuladores e ‘mafiosozinhos’ que tem um tudo quanto é lugar. Abusaram de ganhar dinheiro especulando na bolsa falando mentiras sobre interferência minha”

Bolsonaro também apostou que o seu indicado à presidência da estatal, o general Silva e Luna, realizará o trabalho que o antecessor, Roberto Castello Branco, não conseguiu fazer. O presidente insinuou que Castello Branco não trabalhava.

“O general vai chegar na Petrobras e vai fazer o trabalho que eu gostaria que ele fizesse , que o outro (Castello Branco) não fazia, ele estava há 11 meses em casa… Não vou dizer se estava trabalhando ou não.”

“Imagina você comandando um batalhão de casa, eu acho que não dá certo”, questiona o presidente ao ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes em relação ao home office imposto ao presidente da Petrobras Roberto Castello Branco, que já foi alvo de suas críticas.