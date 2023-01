Bolsonaro ataca Lula ao comentar gastos no cartão corporativo

Insstagram Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) finalmente se manifestou sobre os gastos no cartão corporativo na época em que ainda era o comandante do governo brasileiro.

Em conversa com populares na cidade de Orlando, nos EUA – para onde embarcou no dia 30 de dezembro -, ele se defendeu das acusações e aproveitou para criticar o atual presidente Lula, dizendo que o petista “gastou o dobro”.

“Vocês sabem quanto eu gastei ou saquei do meu cartão particular durante quatro anos? Alguém tem ideia? Zero. Estou com os extratos aqui. Nunca paguei um picolé. Eu podia sacar até R$ 17 mil por mês, daria 3 mil dólares, para despesas sem prestação de contas. Nunca gastei um centavo. Não tem o que acusar. Agora, cartão corporativo, o Lula, fazendo as conversões, gastou o dobro do que gastei”, afirmou o político do Partido Liberal, em vídeo divulgado pelo Metrópoles.

Apesar das falas do ex-presidente, foi recentemente divulgado notas fiscais que detalham compras feitas nos cartões corporativos da Presidência da República.

Os comprovantes também mostram dezenas de saques em dinheiro vivo, que, segundo um inquérito do Supremo Tribunal Federal, pode demonstrar o uso de cartões da Presidência para fazer um caixa 2 de Bolsonaro.

Fonte: IG Nacional