Bolsonaro ataca imprensa e diz estar à disposição para reunião entre poderes

Presidente Jair Bolsonaro repete falas contra oposição, ministros do STF e urnas eletrônicas









O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou sua live, nesta quinta-feira (05), para atacar, mais uma vez, veículos de comunicação. Segundo Bolsonaro, muitos jornais brasileiros só disseminam “fake news”.

Ao falar contra a imprensa, o presidente quis, entre outras coisas, argumentar que nunca atacou o Supremo Tribunal Federal (STF), rebatendo uma declaração do presidente do STF, Luiz Fux.

Nesta tarde, Fux cancelou um encontro entre os chefes de poderes , pois, segundo ele, Bolsonaro insiste em ataques contra o STF, principalmente, em relação aos ministros Alexandre de Moraes e Luís Barroso . “Quando se ataca um integrante desta Corte, se ataca a todos”, disse o presidente do STF.

“Lamento que não tenha ninguém para informá-lo sobre o que eu falo. Não tem um ataque contra o STF. Zero. Se o senhor se baseia pela imprensa brasileira, está desinformado. Boa parte dos jornais só servem para envenenar o povo brasileiro”, afirmou Bolsonaro, ao se dirigir a Fux, durante a sua live.

O presidente da República também falou que, mesmo com o cancelamento, está disposição para se reunir com Fux, bem como com Arthur Lira (PP -AL) e Rodrigo Pacheco (DEM – MG), presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente. “Só não pode sair da reunião e tagarelar com jornalistas”, disse Bolsonaro.

Apesar dos ataques à imprensa, Bolsonaro, no início da live, chegou a dizer que “nenhum outro presidente falou tanto com os jornalistas como ele”. Em outros momentos, ele repetiu o discurso de que as urnas eletrônicas podem, sim, ser violadas – defendendo a volta do voto impresso. Além disso, voltou a criticar Moraes e Barroso, dizendo que o presidente do TSE é de “esquerda”.