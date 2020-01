Bolsonaro anuncia que vai tornar admissão de Santini sem efeito

arrow-options iG Economia Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou os ministros da Educação, Abraham Weintraub, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesta quarta-feira (29) durante um evento do banco Credit Suisse.

“Como faz para um investidor olhar para um ministro da Educação desse?”, questionou Maia. “Nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Parece um passado ruim, porque conseguiu fazer de um cara desse o ministro da Educação… que construção que nós tivemos”, completou.

Leia também: Bolsonaro será investigado por distribuição de recursos de comunicação

O deputado afirmou ainda que já foi questionado por parlamentares da Europa sobre a situação ambiental do Brasil e disse que Salles “radicalizou demais”. “Quando visitam o Brasil é a primeira pergunta que é feita. Não sei como vai fazer com o ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele perdeu as condições de ser o interlocutor. Ele radicalizou demais”, opinou.