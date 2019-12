Bolsonaro anuncia que EUA não vai sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros

arrow-options Divulgação Jair Bolsonaro e Donald Trump informaram hoje que os EUA não vão sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na tarde desta sexta-feira, que o aço e o alumínio do Brasil não serão sobretaxados pelos Estados Unidos.

Bolsonaro afirmou que obteve o compromisso do presidente americano Donald Trump durante uma conversa de 15 minutos nesta tarde.

Bolsonaro disse que seus argumentos convenceram Trump a não elevar a tarifa de importação do aço e alumínio. O anúncio foi feito por Bolsonaro em transmissão ao vivo pelo Facebook . Ele estava acompanhando do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do assessor especial de Relações Exteriores, Filipe Martins.

“O aço e o alumínio não serão sobretaxados pelos Estados Unidos. Nós dessa forma aprofundaremos a relação comercial e admiração entre nossos povos”, disse Bolsonaro.

Donald Trump confirmou a informação por meio de uma publicação em usa conta no Twitter. “Ótima conversa por telefone com o presidente do Brasil, @JairBolsonaro”, disse na rede social.

O presidente norte-americano ainda afirmou que “a relação entre os Estados Unidos e o Brasil nunca foi tão forte!”.