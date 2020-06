Bolsonaro aguarda pedido de demissão de Weintraub até amanhã, diz site

Agência Brasil Ministro da Educação pode sair nesta quinta-feira (18)

O ministro da Educação Abraham Weintraub parece estar de saída do governo Bolsonaro. Segundo informações do blog ‘Radar’, da Revista Veja, auxiliares de Jair Bolsonaro confirmaram ao blog que o pedido de demissão de Weintraub é esperado e que deve ocorrer até amanhã, quinta-feira (18).





Segundo o texto, as reuniões sobre a demissão do ministro ocorreram na tarde de hoje. Vale lembrar, Abraham Weintraub não compareceu à posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, hoje pela manhã.

Sucessor

O mais cotado para assumir a vaga de Abraham Weintraub é Carlos Nadalim, atual secretário de Alfabetização do ministério. Ainda segundo a publicação, porém, Weintraub será nomeado para outra função no governo.