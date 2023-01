Bolsonarista tem passaporte cancelado por Moraes; saiba o motivo

Antonio Augusto/Secom/TSE – 30.10.2022 Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenou o cancelamento do passaporte de Esdras Jonatas dos Santos. O apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) é acusado de participar de atos antidemocráticos em frente a uma unidade militar em Belo Horizonte.

Esdras entrou na justiça e conquistou uma decisão favorável sobre a obstrução da avenida na capital mineira onde estava localizada a ocupação. Porém, pouco tempo depois, Moraes derrubou a determinação. A conduta do juiz que autorizou a obstrução está sendo analisada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Moraes cancelou o passaporte no dia 11 de janeiro. O ministro argumentou que Esdras é suspeito de liderar manifestações antidemocráticas e há informações de que “teria se evadido do território nacional”.

O magistrado enviou sua determinação para a Polícia Federal e ao Itamaraty para que sejam adotadas “todas as providências necessárias para obstar a emissão de quaisquer outros passaportes em nome do investigado”.

Acampamento em Belo Horizonte

No dia 7 de janeiro, Moraes estipulou pagamento de multa de R$ 100 mil a Esdras, o autor responsável pela solicitação para manter a obstrução em frente à unidade militar. A autorização judicial ocorreu no mesmo dia em que o ministro do STF determinou o desbloqueio da avenida.

Com a desobediência do juiz Wauner Batista Ferreira Machado, da 3a Vara da Fazenda Pública Municipal da Justiça em Minas Gerais, o ministro Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça resolveu afastá-lo para prestar esclarecimentos.

Esdreas também é investigado por possível participação no ato de terrorismo de 8 de janeiro que ocorreu em Brasília. Moraes autorizou que investigadores identifiquem vândalos e golpistas que depredaram a Praça dos Três Poderes por meio da coleta de material biológico.

