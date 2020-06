Bolsonarista que hostilizou enfermeiras é preso por atirar fogos contra STF

Reprodução Renan Silva Sena agrediu enfermeiras durante manifestação em maio.





O militante bolsonarista Renan Silva Sena foi detido na tarde deste domingo, acuusado ter participado do ataque com fogos de artífico contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e de ameaçar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) . O homem é o mesmo que hostilizou enfermeiras durante um protesto silencioso realizado em maio, na Praça dos Três Poderes.

Um vídeo feito pelo jornal Correio Braziliense mostra o momento em que policiais à paisana param com um carro preto ao lado de um grupo de apoiadores de Bolsonaro e conduzem Renan para dentro. Os outros militantes tentam impedir que ele seja levado, mas não conseguem.

Segundo a reportagem do Correio Brazilienese, o grupo, composto por cerca de 25 manifestantes, tentou invadir o Complexo da Polícia Civil, mas a ação foi impedidada pelos oficiais. Ainda assim, eles permaneceram no local.

O caso

Na noite de sábado (13), após o governo do Distrito Federal desmontar um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, manifestantes atacaram o STF (Supremo Tribunal Federal). Por volta das 21h30, o grupo simulou um bombardeio e lançou fogos de artifício contra o prédio do STF.

A Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) informoou que vai investigar o protesto. O órgão, que integra o Ministério Público Federal (MPF), determinou a abertura de um inquérito policial, que será tocado pela Polícia Federal (PF), e solicitou uma perícia no local para ver se houve danos ao edifício e também para obter provas.