Bolsas de Valores pelo mundo caem após surgimento de nova variante sul-africana

Bolsa de Valores

Os mercados globais recuam com força nesta sexta-feira devido ao surgimento de uma nova variante da Covid-19. O índice futuro do Dow Jones da Bolsa de Nova York cai 2% antes da abertura do pregão. Na Ásia e na Europa, as principais praças também registram queda. O temor é que a cepa sul-africana afete a recuperação econômica global.

O mercado americano estava fechado nesta quinta-feira, por causa do feriado de Ação de Graças, mas amanheceu no terreno vermelho. Além do recuo do Dow Jones, o S&P caía 1,6% e a Nasdaq, 1%, respectivamente, por volta das 6h30.

Na Ásia, a Bolsa de Hong Kong recuava 2,7%, enquanto Tóquio cedia 2,5%. Nos mercados europeus, o nervosismo dos investidores também se refletia nos índices. Londres, Paris e Frankfurt tinham baixas superiores a 3%.

A nova variante está se espalhando rapidamente pela África do Sul. Também já foi detectada em Botswana, Hong Kong e Israel.

O barril do petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional, recua 5%.