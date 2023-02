Bolsa Família vai exigir que crianças sejam vacinadas, diz Lula

Washington Costa/MF – 12/01/2023 Lula confirma regras do Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira (6) que famílias cadastradas no Bolsa Família terão que manter a vacinação das crianças em dia para manterem o benefício social.

Além da vacinação, o programa exigirá que as crianças estejam matriculadas em escolas e que mulheres grávidas façam o acompanhamento pré-natal completo.

Em evento de inauguração do Super Centro Carioca de Saúde, no Rio de Janeiro, Lula ainda criticou a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro de incentivar a população a não se vacinar contra a Covid-19.

“Nós tivemos nos últimos tempos a maior campanha que já vi alguém fazer do negacionismo de uma vacina. Nunca imaginei um presidente mentindo tão descaradamente sobre os benefícios de uma vacina”, disse Lula.

“Pelo amor de Deus, a gente não pode ser ignorante ao ponto de achar que não tem que tomar vacina. Uma mãe que não leva um filho para tomar a vacina contra a paralisia infantil, eu fico me perguntando que amor é esse. Hoje, além da propaganda, é preciso convencer as pessoas. É preciso convencer o pai e a mãe que uma criança tem que tomar vacina para o bem da criança e para o bem da família”, completou.

Fonte: IG ECONOMIA