Bolsa de valores sobe e atinge maior pontuação em nove meses

Arquivo/Bovespa Última vez que Ibovespa passou dos 113 mil pontos foi em fevereiro desde ano

A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou a sexta-feira (04) em alta e atingiu o maior patamar desde o início da crise causado pela pandemia de coronavírus. O Ibovespa subiu 1,30% com 113.750.

A última vez em que a B3 registrou esses números foi no dia 21 de fevereiro, quatro dias após o anúncio do primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil.

O dólar apresentou nova queda de 0,32% , cotado a R$ 5,12. A moeda norte-americana terminou o dia com o menor valor desde 22 de julho. Durante a semana, o dólar recuou 3,79% , entretanto, no acumulado do ano, o avanço é de 27,7% .

Investidores apontam uma leve recuperação econômica e perspectivas positivas após o anúncio da autorização de aplicação de vacinas contra a Covid-19 e os dados positivos do PIB do terceiro trimestre no país, como motivos para o crescimento dos investimentos no Brasil.