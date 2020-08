Bolo de Chevette? Noivos ganham bolo de casamento inusitado

Parece brincadeira, mas é verdade. O casal Flávia e Leandro realmente se casou com um bolo inspirado em um Chevette, no modelo tubarão, que marcou o começo do relacionamento deles e é uma das paixões do noivo. Os dois pombinhos participaram do reality show “Fábrica de Casamentos”, do SBT, e realizaram esse sonho.

Reprodução/Instagram Noivos se casam com bolo de Chevette

“Eu e minha equipe ralamos”, admitiu a confeiteira Beca Milano, responsável por fazer o bolo de Chevette, durante o programa. “Não é que ela representou um Chevette no bolo. Ela fez de um Chevette um bolo”, Leandro comemorou. O bolo ainda acendia o farol e é possível entrar e sentar nos bancos da frente.

Além do visual, as proporções do bolo também são impressionantes. Ele tem quase 2 metros de largura e 3 de altura. Foram necessários 130 quilos de pasta americana para cobri-lo e mais aproximadamente 10 peças de decoração, entre flores, folhagens, arabescos e pedrarias em açúcar.