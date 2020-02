Bolívia: Proibido de disputar Presidência, Morales lança candidatura ao Senado

arrow-options Reprodução/ Xinhua News Agency Hospital de emergência para atender vítimas de coronavírus na China foi construído em 10 dias

A China está em “fase final” na produção de vacina contra o novo coronavírus , de acordo com o Cônsul-Geral da China no Rio de Janeiro, Li Yang. Segundo ele, no entanto, ainda não há uma previsão para que ela seja de fato concluída e utilizada. O país também aprimora os exames para detecção do vírus.

“Estamos engajando um grupo de especialistas de nível mais alto para fazer o estudo e o desenvolvimento da vacina . Mas todos sabemos que vacina é coisa muito séria. Não podemos, só para reduzir o tempo, produzirmos uma coisa sem eficácia. Mas tenho forte confiança que a vacina vai nascer”, diz Li Yang em coletiva de imprensa.

Segundo ele, houve progressos. “Já foi alcançado progresso positivo na pesquisa e desenvolvimento da vacina contra esse vírus. Podemos dizer que já chegamos à fase final”.

Retorno de brasileiros

Segundo Li Yang, a China ainda não foi comunicada oficialmente da decisão de retirar os brasileiros de Wuhan, região mais afetada pelo vírus. Ontem, o governo brasileiro anunciou que irá repatriar os brasileiros.

Li Yang fez um apelo dizendo que se o Brasil e demais países decidirem pela repatriação de seus cidadãos, há uma risco de que o vírus se espalhe. “Se o Brasil tomar a decisão de tirar os cidadãos de Wuhan, o governo chinês vai mostrar respeito completo e dar apoio completo. Mas, peço que o governo e o povo brasileiro considerem uma coisa: retirar os habitantes de Wuhan, é um benefício para a saúde do povo brasileiro?”

De acordo com os dados divulgados pelo cônsul-geral, atualmente, pessoas de mais de 100 países estão na China. Foram confirmados, entre os estrangeiros, 16 casos de coronavírus. Não houve morte de estrangeiro pelo vírus.

“A parte chinesa é responsável pelo risco e despesa de curar os pacientes estrangeiros. Tudo isto comprova que a China obteve resultados positivos na proteção dos estrangeiros”, diz.

De acordo com o governo brasileiro , para evitar que o vírus se propague no Brasil, assim que chegarem em território nacional, os brasileiros que vierem da região deverão ser submetidos a um período de quarentena, de acordo com procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde.

Fake news

Li Yang também disse que diversas notícias falsas têm sido divulgada, como o vírus ser uma estratégia para uma guerra biológica ou mesmo uma ação do governo chinês para frear manifestações internas. “Existem muitos rumores, espero que os jornalistas saibam identificar e nos ajudem a esclarecer os rumores”.