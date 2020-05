BOLETIM SALA DE SITUAÇÃO – 29/05/2020

.

A Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública se reuniu, nessa sexta-feira (29), por meio de videoconferência, para apresentar o novo Mapa de Risco, que terá vigência entre a próxima segunda-feira (1º) até o domingo (07). Agora são 12 municípios enquadrados no Risco Alto, 52 em Risco Moderado e 14 em Risco Baixo. A portaria com a nova classificação será publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O município de Piúma faz parte agora do grupo de Risco Alto e terá que adotar medidas mais restritivas à circulação de pessoas, assim como as cidades de Boa Esperança, Cariacica, Fundão, Marataízes, Marechal Floriano, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

A Matriz de Risco, que está em sua terceira fase, leva em consideração como critérios de classificação o Coeficiente de Incidência de casos confirmados nos municípios, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), os índices de isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos – considerado como grupo de risco.

Suspensão de aulas e reabertura de shopping centers

Também foi decidida a prorrogação do prazo de suspensão das atividades presenciais em instituições públicas e privadas de ensino. A restrição segue até o fim do mês de junho. Os shoppings centers localizados em municípios classificados de Risco Alto poderão atender o público a partir de segunda-feira com a adoção de um protocolo rigoroso de higiene e distanciamento social. As regras serão publicada em decreto ainda neste fim de semana.