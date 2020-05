BOLETIM SALA DE SITUAÇÃO – 20/05/2020

.

O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou, nesta quarta-feira (20), mais uma reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, no Palácio Anchieta, em Vitória. Foi apresentada a nova Matriz de Risco, que classifica o grau de risco dos municípios capixabas com base nas ameaças e vulnerabilidades frente à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A nova metodologia entra em vigor a partir do próximo domingo (24).

Essa é a terceira fase da Matriz de Risco, que levará em consideração também os índices de isolamento social e letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos – considerado como grupo de risco. Serão mantidos como critérios de classificação o Coeficiente de Incidência de casos confirmados nos municípios e a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo com o governador, a nova Matriz de Risco prevê agora a classificação de Risco Extremo, caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI superem o percentual de 91%. Casagrande reforçou a necessidade do uso de máscaras em todo Estado, além da manutenção do isolamento social para reduzir o contágio com o vírus.