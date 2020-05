BOLETIM SALA DE SITUAÇÃO – 15/05/2020

.

A página do programa ES Solidário, que faz parte do portal educativo do Governo do Espírito Santo sobre o novo Coronavírus (Covid-19), ficou mais informativa e transparente nesta sexta-feira (15). Além das informações sobre como fazer as doações (donativos, dinheiro ou serviços), a página agora conta com o número de arrecadações já feitas desde o início do programa.

Também há um espaço para cadastro de organizações que desenvolvem projetos sociais em áreas vulneráveis e de maior possibilidade de propagação da Covid-19. O objetivo é possibilitar que a Secretaria de Direitos Humanos, que coordena o ES Solidário, faça o contato com estas instituições, que vão direcionar as doações arrecadadas às mãos das pessoas que mais necessitam neste momento.

Há também o espaço para a divulgação dos parceiros do ES Solidário: as empresas e instituições que ajudam ou já ajudaram o programa de alguma forma. Nesta área da página também há um link de cadastro para quem quiser informar sobre alguma doação feita ao programa e a logomarca para inserção no site.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, avaliou que a transparência na página é um retorno para todos que já fizeram suas doações ao ES Solidário.

“É importante que a gente tenha um espaço para que as pessoas possam, com facilidade, ter acesso aos números das doações, quantas cestas foram doadas, quantos kits higiene, por exemplo. Que elas saibam ainda para onde essas doações foram e também que a gente possa ter esse espaço para informar quem doou, como uma forma de agradecimento. A página é um espaço que vai facilitar a comunicação do Estado com a sociedade civil, pois os coletivos, associações e quem mais tiver interesse podem se cadastrar para receber os donativos. Nesse sentido, se faz como ferramenta importante, transparente, e que vai fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas”, disse a secretária Nara Borgo.

O ES Solidário em números

Desde o início do programa, já foram arrecadadas e distribuídas doações de 6.253 cestas básicas, 3.497 kits de higiene e limpeza, além de 259 pacotes de fraldas descartáveis e 4.601 itens avulsos. No total, até o momento, famílias de 29 cidades do Espírito Santo foram atendidas pelo ES Solidário.

A secretária agradeceu as doações e destacou o valor da boa ação nesta época de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “A nossa gratidão ao povo capixaba pela solidariedade e pela empatia. Precisamos dessa ajuda porque apesar de todos os esforços do Governo, de todo o investimento feito, organizar essas doações e fazer com que elas cheguem às pessoas que mais precisam faz com que a gente passe por esse período tão difícil de uma maneira mais fraterna. É isso que o ES Solidário vem nos mostrando: o poder de mobilização e solidariedade da sociedade capixaba em fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade nesse momento tão difícil”, declarou Nara Borgo.

Transparência

No portal educativo do Governo do Estado sobre o novo Coronavírus ainda há uma página de Transparência, na qual é possível conferir os municípios onde as entregas de donativos foram feitas, além dos depósitos em dinheiro e prestação de serviços.

Além disso, no site é possível acompanhar todos os dados referentes à Covid-19. O Espírito Santo é 1º lugar em transparência dos dados sobre o novo Coronavírus no Brasil.

Como doar

As cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza podem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros Militar em todo o Estado ou nas unidades de Defesa Civil nos municípios. É possível também fazer doações em dinheiro por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancária do Governo do Estado, além da doação de serviços comuns, bens móveis ou imóveis, licenças de softwares e o comodato a favor de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública.

Saiba mais informações sobre como doar em: https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEDH

Juliana Borges

(27) 3636-1334 / 99926-4669

[email protected]