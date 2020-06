BOLETIM SALA DE SITUAÇÃO – 10/06/2020

.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizará mais um leilão eletrônico de 135 veículos, no próximo dia 25 de junho, às 11 horas. O aviso de edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (10).

Os veículos em leilão foram removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do órgão, e não foram procurados ou reclamados por seus respectivos proprietários após passados 60 dias.

Os leilões eletrônicos serão realizados por meio do portal www.gestto.com.br, onde os interessados poderão acessar fotos e informações dos veículos e fazer as ofertas de lances.

As pessoas que tiverem interesse em vistoriar os bens presencialmente no pátio do Detran|ES deverão solicitar o agendamento exclusivamente pelo site www.agendamento.es.gov.br, com antecedência mínima de 48 horas da data de visita.

As visitas poderão ser feitas entre os dias 17 e 24 de junho, no horário de 10h às 15h, limitado a duas vagas a cada 30 minutos, a fim de evitar aglomerações no local e prevenir a transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). O Pátio Central do Detran|ES fica localizado na Rua A, s/n-Campinho da Serra I, no município da Serra.

Mais informações sobre o leilão podem ser obtidas com a Diretoria de Habilitação, Veículos e Fiscalização do Detran|ES pelo telefone (27) 3324-5599.

