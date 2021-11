Redação João Bidu Boldo poderoso! Conheça os benefícios dessa planta

Você pode até achar o gosto do boldo amargo, mas os benefícios que a planta traz para o organismo são capazes de deixar sua vida mais doce. Além de aliviar diversos desconfortos que acometem o estômago, fígado e intestino, dependendo da variedade da planta (são 4 os tipos mais conhecidos), o consumo desse boldo poderoso elimina impurezas do organismo e ainda dá aquela forcinha após excessos no consumo de álcool. Veja como essa planta faz tudo isso e muito mais pela saúde do seu organismo!





Entenda os sinais

Sensação de estufamento, enjoos, eructações (arrotos) e dores abdominais são alguns dos sinais de que algo não está sendo bem digerido no estômago. Geralmente ocasionado pela ingestão de um ou mais alimentos nocivos, a má digestão ocorre quando o estômago encontra dificuldade em digerir a refeição.

Amigo da boa digestão

Tanto o boldo-do-chile quanto o boldo-da-terra possuem boldina em sua composição. Essa substância é responsável por melhorar o desempenho do fígado que, entre outras funções, estimula a produção e a secreção de bílis, conhecida por atuar diretamente na digestão dos alimentos.

Essas variedades de boldo ainda protegem o fígado contra diversas enfermidades e, como o órgão é resistente à maior parte dos medicamentos, se apresentam como uma opção natural de tratamento bastante eficaz. As duas espécies quebram as moléculas de gordura, facilitam a absorção dos nutrientes e eliminam impurezas, melhorando o desconforto após refeições pesadas. Sem falar que combatem gases intestinais e até mesmo cálculos renais. O resultado é o organismo revitalizado e livre de substâncias capazes de prejudicá-lo.

Além disso, o boldo também tem outros benefícios, como as propriedades terapêuticas e energéticas, auxiliando para equilibrar o excesso de ego e limpar sofrimentos reprimidos, por exemplo. Essa planta também possui poderes místicos e é utilizada, inclusive, em banhos espirituais.

Conheça os diferentes tipos de boldo

Boldo-baiano

Nome científico: Vernonia condensata

Descrição: folhas sem pelos, pontiagudas e serrilhadas na borda.

Indicação: atua na redução de gases, minimizando a prisão de ventre, e alivia os sintomas de úlcera e gastrite.

Boldo-da-terra

Nome científico: Coleus barbatus

Descrição: folhas pontiagudas, serrilhadas na borda e com pelos na superfície. O arbusto dessa variedade pode atingir de 1 a 2 metros de altura e produz flores azuis.

Indicação: possui ação analgésica, facilita a digestão e combate azia.

Boldo-do-chile

Nome científico: Peumus boldus

Descrição: suas folhas são ovais e nascem opostas, como as do eucalipto por exemplo. Elas possuem aroma parecido ao da hortelã e pelos na superfície.

Indicação: protege o fígado contra doenças, melhora a digestão lenta, aumenta o apetite, age como diurético, minimiza inflamações na bexiga, ajuda a eliminar cálculo renal e alivia os sintomas da ressaca.

Boldo-chinês

Nome científico: Plectranthus ornatus

Descrição: folhas pequenas e arredondadas. Por esse motivo é também chamado de boldinho.

Indicação: estimula o funcionamento do fígado e auxilia nos problemas digestivos.

Ressaca nunca mais!

O consumo excessivo de álcool compromete o bom funcionamento do fígado, interrompendo a produção e secreção de bílis. Assim, o álcool não é processado e passa a circular na corrente sanguínea. O resultado é desastroso: dor de cabeça, estômago embrulhado, boca amarga, ânsia de vômito, entre outros.

O boldo, em especial o boldo-do-chile, graças à presença da boldina, estimula a ação do fígado, que então irá eliminar o álcool mais rapidamente do organismo e colocará fim ao mal-estar.

Fuja do mal

Alguns alimentos são grandes vilões para a saúde. Pratos ricos em gorduras, como frituras e carnes gordas, costumam ser as principais causas da má digestão. Por isso, procure se nutrir mais com legumes e verduras, fugindo de refeições muito calóricas e pobres em nutrientes.

Além da melhor seleção do que se leva ao prato, há outros cuidados que devem ser tomados, como procurar comer devagar, mastigando bem os alimentos, e evitar beber líquidos durante as refeições.

Mas atenção!

Apesar de seus benefícios, o boldo não deve ser consumido por crianças, idosos, gestantes e pessoas que sofrem de hepatite aguda. A planta também não deve ser ingerida em excesso e por longos períodos: o boldo-da-terra pode causar irritações gástricas e o boldo-do-chile pode causar náuseas, vertigens, agitação e convulsões.

Receitas com boldo para a saúde

Para melhorar a azia

Ingredientes:

2 folhas frescas de boldo-da-terra

1/2 colher (sopa) de folhas frescas de hortelã

1/2 litro de água

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em uma panela e ferva durante 15 minutos. Espere amornar, coe e tome 1 xícara (200ml) a cada 8 horas.

Contraindicações: crianças menores de 6 anos, bebês e pessoas com úlcera e gastrite não devem consumir hortelã.

Para aliviar cólica menstrual

Ingredientes:

3 folhas frescas de boldo-da-terra

1 litro de água

1 colher (sopa) de folhas frescas de capim-limão

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o boldo e a água e leve ao fogo até começar a ferver. Retire do fogo e acrescente o capim-limão. Tampe e deixe abafado por 10 minutos. Coe e beba 1 xícara (200ml) a cada 6 horas.

Para digestão lenta

Ingredientes:

3 folhas frescas de boldo-do-chile ou boldo-da-terra

1 xícara (200ml) de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o boldo e a água e leve ao fogo até ferver. Desligue, espere amornar e coe. Adoce com mel a gosto e tome até 2 xícaras (200ml cada) por dia.

Para dar fim à fraqueza

Ingredientes:

5 folhas frescas de boldo-do-chile

1 colher (sopa) de sementes frescas de erva-doce

3 xícaras (chá) de água fervente

Modo de preparo:

Coloque o boldo e a erva-doce em um recipiente e despeje a água fervente. Tampe e deixe abafado por 10 minutos. Coe, adoce com mel a gosto e tome 1 xícara (chá) a cada 8 horas.

Contraindicações: o consumo de erva-doce deve ser evitado por pessoas portadoras de úlcera.

Para dar adeus à ressaca

Ingredientes:

1 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de folhas frescas de boldo-da-terra picadas

Modo de preparo:

Leve a água ao fogo e deixe ferver durante 5 minutos. Após o tempo recomendado, desligue e adicione o boldo. Tampe e espere amornar. Coe, adoce com mel a gosto e tome até 3 xícaras (chá) por dia.