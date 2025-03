Boi gordo encerra março com alta impulsionada por exportações e consumo interno

O mercado físico do boi gordo registrou valorização ao longo de março, impulsionado pela menor oferta de animais prontos para abate e pelo crescimento das exportações brasileiras de carne bovina. A demanda no atacado também contribuiu para a alta dos preços, refletindo um cenário mais aquecido tanto no mercado interno quanto externo.

Cotação da arroba do boi gordo

Em São Paulo, a arroba do boi gordo foi negociada a R$ 320,00 no final do mês, representando um avanço de 1,59% em relação a fevereiro. A necessidade dos frigoríficos em recompor as escalas de abate, que operam com cerca de sete dias de capacidade, pressionou os preços para cima. O boi padrão China também acompanhou essa valorização, chegando a R$ 320,00 por arroba.

Em outras regiões pecuárias, o cenário também foi de alta:

Goiás (Goiânia): R$ 310,00 (+6,90%)

Mato Grosso do Sul (Dourados): R$ 315,00 (+6,78%)

Mato Grosso (Cuiabá): R$ 305,00 (+1,67%)

Rondônia (Vilhena): R$ 275,00 (+2,61%)

Consumo interno e mercado atacadista

O segmento atacadista de carne bovina registrou aumento nos preços, refletindo um consumo mais aquecido, especialmente na primeira quinzena de março. A proximidade do feriado da Páscoa pode sustentar essa demanda no início de abril.

Quarto traseiro: R$ 25,50/kg (+7,14%)

Quarto dianteiro: R$ 18,50/kg (+8,82%)

Exportações em alta

O desempenho das exportações também ajudou a impulsionar os preços da arroba. Em março, os embarques de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada totalizaram US$ 797,06 milhões, com um volume exportado de 163,297 mil toneladas. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento expressivo:

Valor médio diário exportado: +62,8%

Quantidade média embarcada: +51,1%

Preço médio por tonelada: +7,8%

Com um cenário de oferta mais ajustada e demanda aquecida, o mercado segue firme, e frigoríficos já sinalizam novos ajustes para as próximas semanas.

