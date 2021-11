BOI/CEPEA: Preços da arroba reagem neste começo de novembro

Cepea, 11/11/2021 – Depois de recuarem com força em setembro e em outubro, os preços do boi gordo reagiram neste começo de novembro. No acumulado da parcial deste mês (entre 29 de outubro e 10 de novembro), o Indicador do boi gordo CEPEA/B3 avançou 13,26%, fechando a R$ 291,20 nessa quarta-feira, 10. Segundo pesquisadores do Cepea, a sustentação vem sobretudo da retração de pecuaristas, que, diante das recentes fortes desvalorizações da arroba, se afastaram do mercado. Agentes de frigoríficos, por sua vez, seguem evitando comprar grandes lotes de animais para abate, mas a menor oferta no spot nacional já fez com que agentes de muitas unidades precisassem elevar os valores pagos para conseguir realizar novas aquisições. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)