BOI/CEPEA: Preços da arroba e da carcaça seguem firmes

Cepea, 12/03/2020 – As cotações da arroba estão praticamente estáveis na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Em São Paulo, nessa quarta-feira, 11, o Indicador do boi gordo CEPEA/B3 fechou a R$ 203,25, alta de 0,74% no acumulado deste mês. Segundo pesquisadores do Cepea, no geral, a oferta de animais para abate segue baixa, ao passo que a demanda não mostra sinais de forte reação. Em relação à carcaça casada do boi comercializada no atacado da Grande São Paulo, fechou a R$ 13,97/kg nessa quarta, valorização de 3% na parcial de março. Quanto ao bezerro, os preços continuam atingindo recordes no estado de São Paulo. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br