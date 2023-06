BOI/CEPEA: Preço segue enfraquecido; abates de fêmeas crescem

Cepea, 9/06/2023 – As cotações do boi gordo seguem enfraquecidas no mercado interno, influenciadas sobretudo pela maior oferta de animais para abate. E, de fato, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) confirmam o crescimento no volume abatido neste ano – de janeiro a março, foram 7,344 milhões de animais abatidos no País, 5,54% a mais que no mesmo período de 2022 e 11,9% acima da quantidade do primeiro trimestre de 2021. Pesquisadores do Cepea ressaltam que o forte movimento de abate de fêmeas vem chamando a atenção do setor pecuário nacional. Ainda de acordo com dados do IBGE, de janeiro a março de 2023, o abate de fêmeas no Brasil atingiu 3,26 milhões de cabeças, sendo este o maior volume desde 2019. Segundo pesquisadores do Cepea, esse movimento, que vem sendo verificado nos dois últimos anos, tende a ter impactos ao longo da cadeia, tanto em relação à maior oferta de carne no mercado atual, como posterior valorização dos animais de reposição. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado