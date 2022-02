BOI/CEPEA: Exportações iniciam o ano em forte ritmo

Cepea, 3/02/2022 – As exportações brasileiras de carne bovina in natura iniciaram 2022 em ritmo aquecido. Segundo dados da Secex, o volume de carne bovina escoado pelo Brasil ficou acima de 140 mil toneladas, um recorde para o mês e com avanços de 10,7% sobre a quantidade de dezembro/21 e de 31% sobre a de janeiro/21. Quanto aos preços da arroba no mercado interno (Indicador CEPEA/B3, mercado paulista), a média de janeiro atingiu R$ 338,46, um recorde, em termos reais, considerando-se a série completa de médias mensais deflacionadas (IGP-DI), aumentos de 5,5% na comparação mensal e de 2,36% na anual. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)