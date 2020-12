BOI/CEPEA: Arroba e carne se desvalorizam na mesma intensidade

Cepea, 23/12/2020 – O movimento baixista que vem sendo observado nos preços da arroba do boi ao longo de dezembro também vem chegando para a carne comercializada no mercado atacadista. Levantamento do Cepea mostra que os valores da carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo apresentam recuos na mesma intensidade dos observados para a arroba negociada no campo. Segundo pesquisadores do Cepea, a oferta de animais para abate está ligeiramente superior à demanda por novos lotes. No caso da carne, apesar desse período de festas, a demanda não se aqueceu como o esperado pelo setor, o que pode estar atrelado ao menor poder de compra da população. Vale mencionar, também, que, embora as exportações sigam apresentando bom desempenho, o ritmo de embarques diário está abaixo do verificado em meses anteriores, contexto que pode resultar em aumento na disponibilidade doméstica da proteína. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br