BOI/CEPEA: À espera da China, ritmo de negócios segue lento no mercado interno

Cepea, 9/03/2023 – O ritmo de negócios envolvendo boi gordo segue bastante lento no mercado brasileiro, contexto que vem mantendo enfraquecidos os preços da arroba. Segundo pesquisadores do Cepea, o setor pecuário nacional trabalha com cautela, à espera do retorno dos envios de carne bovina à China – os embarques ao país asiático estão suspensos desde o dia 23 de fevereiro, conforme pede protocolo estabelecido entre o Brasil e a China em casos de registros de “mal da vaca louca”. Ressalta-se que o Ministério da Agricultura já confirmou, no início deste mês, que o caso, verificado no Pará no dia 22 de fevereiro, foi “atípico”, ou seja, foi gerado de forma espontânea no organismo do animal, sem trazer riscos ao rebanho brasileiro e à saúde dos consumidores da carne bovina. Diante disso, agentes do setor consultados pelo Cepea esperam que a retomada das vendas ocorra o mais breve possível. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

