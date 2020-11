Boeing 737 cargueiro que operou no Brasil voará pela Força Aérea Peruana

Lucas Marques LATAM encerra trimestre com mais de 3 bilhões de dólares para enfrentar crise

Divulgado no final da noite desta sexta-feira (06), o Grupo LATAM fechou o terceiro trimestre com mais de US$ 3,3 bilhões para enfrentamento da pandemia. De acordo com o comunicado, o valor é a soma de US$ 866 milhões de caixa e também US$ 2,45 milhões em empréstimos para serem usados no Chapter 11 nos Estados Unidos, processo semelhante a de Recuperação Judicial no Brasil.

Em relação ao resultado financeiro, o prejuízo operacional totalizou US$ 564,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, enquanto o resultado líquido totalizou um prejuízo de US$ 573,1 milhões. Quanto às receitas de carga, foi apresentado aumento de 12,8%, destacando-se o aumento das frequências entre Bogotá e Miami, e do Brasil para a China e Estados Unidos.

“Esses resultados refletem o profundo impacto da pandemia na demanda aérea. No entanto, o Grupo tomou as medidas e dispõe de recursos para enfrentar a crise. Continuaremos focados em nossa reorganização e, paralelamente, continuaremos trabalhando em projetos como a aliança com a Delta ou a transformação digital que fazem parte da visão de longo prazo do Grupo”, comentou Roberto Alvo, CEO do Grupo LATAM Airlines.

